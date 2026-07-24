"Шахеды" начали сбрасывать боеприпасы с таймером: что нужно знать украинцам

Шахед / © Associated Press

Реклама

Российские войска, вероятно, используют новую опасную тактику при атаках дронами-камикадзе. «Шахеды» могут сбрасывать боеприпасы с таймером отложенной детонации.

Об этом сообщил советник президента Украины Сергей Бескрестнов «Флэш».

По информации Бескрестнова, отдельные российские беспилотники могут скидывать специальные боеприпасы еще до момента удара. По его словам, один «Шахед» способен переносить до 22 таких элементов, которые сбрасываются через специальный люк.

Реклама

В каждом из них установлен детонатор с таймером, настроенным на взрыв в промежутке от 24 часов до пяти суток. Это означает, что опасный предмет может длительно лежать на земле, а затем внезапно сдетонировать.

Бескрестнов подчеркнул, что любые неизвестные предметы, обнаруженные после атаки беспилотников, могут представлять смертельную опасность.

«Если вдруг увидите такой предмет на улице, никогда не приближайтесь к нему», — подчеркнул он.

При обнаружении потенциально взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить людей рядом и сообщить о находке спасателей или полиции.

Реклама

Массированный обстрел Украины — последние новости

Напомним, Россия продолжает накапливать ракетное вооружение, а главной мишенью для атак остается Киев. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не верить слухам в соцсетях о точных датах массированных ударов. По его словам, опасность баллистики постоянна, а для защиты Киева требуется больше систем ПВО и ракет. Россия активно применяет дроны и новые средства нападения.

Также военный эксперт Олег Жданов отметил, что кафиры накопили ракеты и подготовили авиацию. Киев остается главной целью для морально-психологического давления, Одесса — для удара по экономике, а Днепр, Запорожье, Харьков и Сумы — как тыловые хабы. До конца лета угроза баллистики будет сохраняться.

Новости партнеров