"Шахеды" стали еще более опасными: как Россия модернизировала дроны

Шахед

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Оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

Об этом сообщили источники Defense Express.

Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов – российского и иранского производства. Обе имеют вес в 90 кг, что почти вдвое больше стандартной 50-килограммовой версии, которая применялась ранее.

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Новая боевая часть российского производства получила маркировку КОФЗБЧ — кумулятивно-осколочно-фугасно-воспламеняющаяся.

Но теперь в состав добавили порошковую смесь гидридов металлов, которая создает сверхвысокую температуру горения до 3500°C. Это усиливает воспламеняющий эффект при взрыве.

Напомним, что зимой 2023 года россияне уже применяли подобную 50-кг боевую часть БСТ-52 с аналогичным действием. Однако новая версия почти вдвое мощнее.

Параллельно армия РФ также использует иранские боевые части аналогичного веса – 90 кг. Они сочетают в себе кумулятивное, обломочное и фугасное действие, но не обладают зажигательными компонентами. Взрывчатое вещество – на основе октагена с алюминием (типа ОЛА) и промежуточным детонатором из шашек гексогена.

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"Использование иранских боевых частей подтверждает, что сотрудничество Москвы и Тегерана в направлении изготовления Shahed-136 продолжается", - отмечают аналитики.

В то же время РФ пытается наладить локальное производство этих дронов на заводах в Татарстане (Алабуга) и Ижевске (Купол), однако масштабы такой локализации пока ограничены.

© Defense Express

Напомним, в Вооруженных Силах Украины появился новый отечественный беспилотный авиационный комплекс. Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ ударный дрон украинского производства «Веспа-15».

БпЛА могут преодолевать несколько десятков километров до цели со значительной боевой нагрузкой . Кроме того, «Веспа-15» обладает высокой стойкостью к радиоэлектронному противодействию (РЭБ), что критически важно в условиях современной войны.

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