"Шахеды" стали вдвое опаснее: что изменилось в дронах РФ

Shahed-136 / © ТСН.ua

Российские войска стали использовать ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительную силу.

Об этом сообщил украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш".

Shahed-136 с двойной боевой частью.

Эксперт обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части составляет около 100 кг.

"Двойная боевая часть на "Шахеде". 100 кг всего", - подписал он снимок.

По словам специалистов, такая модернизация делает удары дронов значительно более мощными и опасными для гражданского населения, военных и критической инфраструктуры, в том числе жилых домов и энергетических объектов.

Ранее также сообщалось, что Россия экспериментировала с оснащением Шахедов устаревшими советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинской авиации и обхода ПВО. Впрочем, эксперты указывают, что такая схема технически неэффективна: дрон не способен обеспечить необходимую наводку, а сама ракета морально устарела, поэтому реальной угрозы для авиации она не представляет.

Вместо использования двойной боевой части существенно повышает именно ударный потенциал дронов по наземным целям, что усиливает риски во время массированных атак.