Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца года – Зеленский

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии, главной темой которого были поставки систем ПВО.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поставку шестой из обещанных систем ПВО IRIS-T в Украину еще до конца текущего года.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил его за масштабную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в консолидации усилий партнеров ради поддержки Украины. Канцлер Шольц подтвердил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года", – написал президент.

Гарант добавил, что во время разговора также обсуждали поставки ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи ПВО от Германии.

"Скоординировали шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины. Согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания координационной группы", – отметил Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил неизменность своей позиции по дальнобойному оружию для Украины. По его словам, Германия должна помочь Украине всем необходимым в ее обороне от российских окупантов. Но в то же время нельзя допустить "эскалации".

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