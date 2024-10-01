Шмыгаль назвал количество дронов, которое в Украине изготовят до конца года

Правительство также запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов дронов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2024 года в Украине будет изготовлено 1,5 млн беспилотников.

Об этом он сказал на заседании правительства 1 октября.

Шмыгаль сообщил, что в 2023 году производство оружия в Украине увеличилось в три раза.

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"В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий – украинский. До конца года произведем 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими", — рассказал премьер.

Он заявил о запуске правительством экспериментального проекта по сертификации школ операторов беспилотников. Для таких школ устанавливаются четкие требования. Операторам дронов будет легче получить соответствующую военно-учетную специальность.

Шмыгаль также сообщил о продолжении реализации Украиной собственной ракетной программы, выходе на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронетехники.

"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров для покупки украинского оружия для Украины", – добавил глава правительства.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина произведет миллион дронов в 2024 году. Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская считает это реальным, однако говорит, что этого количества будет недостаточно, учитывая количество подготовленных специалистов.

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