Шмыгаль провел встречу главой Пентагона и призвал предоставить Украине истребители F-16

Украинские военные показали на поле боя, что они способны качественно использовать западное оружие, переданное партнерами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и поблагодарил Соединенные Штаты за лидерство в сфере помощи Украине, а также призвал предоставить украинским военным истребители для защиты от российской агрессии.

Встреча состоялась в среду в Пентагоне, сообщает Укринформ.

Шмыгаль отметил в начале встречи, что США являются самым крупным партнером Украины.

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Также украинский премьер заявил, что США значительно помогли усилить обороноспособность Украины. Особо он подчеркнул предоставление ВСУ современным системам противовоздушной обороны, танкам, артиллерии и ракетным системам, а также бронированной технике.

Шмыгаль отметил, что украинские военные показали на поле боя, что они способны качественно использовать западное оружие, переданное партнерами.

"Но для того, чтобы достичь этой цели скорее и с меньшими потерями, Украина потребует большей военной поддержки", — сказал Шмыгаль.

Он заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок артиллерии и боеприпасов, а также систем ПВО для защиты от российских авиаударов.

"Я также прошу пересмотреть возможность предоставить Украине (ракетные – ред.) системы большего радиуса действия", — отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина способна защищать себя и страны Европы, если будет иметь достаточное количество тяжелого оружия и самолетов. В этом контексте премьер заявил, что достичь преимущества помогли бы истребители и пригласил США присоединиться к другим странам, передающим Украине самолеты.

"Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F15 или F16", — отметил Премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что минобороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров о возможности передачи самолетов Hornet.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о крайне высокой вероятности, что уже к лету государство услышит решение Запада о передаче истребителей F-16.

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