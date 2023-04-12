Шмыгаль провел встречу главой Пентагона и призвал предоставить Украине истребители F-16

Украинские военные показали на поле боя, что они способны качественно использовать западное оружие, переданное партнерами.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и поблагодарил Соединенные Штаты за лидерство в сфере помощи Украине, а также призвал предоставить украинским военным истребители для защиты от российской агрессии.
Встреча состоялась в среду в Пентагоне, сообщает Укринформ.
Шмыгаль отметил в начале встречи, что США являются самым крупным партнером Украины.
Также украинский премьер заявил, что США значительно помогли усилить обороноспособность Украины. Особо он подчеркнул предоставление ВСУ современным системам противовоздушной обороны, танкам, артиллерии и ракетным системам, а также бронированной технике.
Шмыгаль отметил, что украинские военные показали на поле боя, что они способны качественно использовать западное оружие, переданное партнерами.
"Но для того, чтобы достичь этой цели скорее и с меньшими потерями, Украина потребует большей военной поддержки", — сказал Шмыгаль.
Он заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок артиллерии и боеприпасов, а также систем ПВО для защиты от российских авиаударов.
"Я также прошу пересмотреть возможность предоставить Украине (ракетные – ред.) системы большего радиуса действия", — отметил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что Украина способна защищать себя и страны Европы, если будет иметь достаточное количество тяжелого оружия и самолетов. В этом контексте премьер заявил, что достичь преимущества помогли бы истребители и пригласил США присоединиться к другим странам, передающим Украине самолеты.
"Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F15 или F16", — отметил Премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что минобороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров о возможности передачи самолетов Hornet.
Кроме того, мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о крайне высокой вероятности, что уже к лету государство услышит решение Запада о передаче истребителей F-16.
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