Шольц встретился с Зеленским и объявил новый пакет помощи: список вооружения

В частности, в пакет помощи войдут средства ПВО IRIS-T и Skynex, а также зенитные установки Gepard.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его государство планирует до конца года передать Украине пакет военной помощи в размере 1,4 млрд евро. В него, в частности, войдут системы ПВО.

Об этом немецкий канцлер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.

Шольц напомнил, что Украине уже был передан пакет военной помощи на 600 млн евро. Он включает в себя пятую систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.

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"До конца года мы при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии передадим Украине еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", — отметил канцлер.

Шольц сообщил, что в пакет помощи войдут:

ПВО IRIS-T;

ПВО Skynex;

зенитные установки Gepard;

самоходные артиллерийские установки;

бронированные автомобили;

боевые дроны;

радары;

боеприпасы.

Политик также заверил, что в следующем году Германия продолжит поддержку Украины. Для этого в немецком бюджете предусмотрено 4 млрд евро на прямую двустороннюю военную помощь.

К слову, накануне стало известно, что Великобритания выделила Украине 3,5 млрд. фунтов стерлингов (это почти 4,5 млрд. долл.) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

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