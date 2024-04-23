Шойгу анонсировал ЗРК С-500 для российской армии: характеристики вооружения

Россияне испытали эти комплексы в 2021 году и утверждали тогда, что у С-500 нет аналогов в мире.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году в армию поступят первые образцы ЗРК нового поколения С-500 в двух модификациях.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"В этом году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радиолокационные станции нового поколения", – заявил Шойгу.

Также читайте В России пригрозили новыми ударами по Украине

Глава Минобороны РФ также анонсировал увеличение вдвое в 2024 году поставок в войска зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

С-500 – характеристики

Как заявляют россияне, комплексы С-500 – новое поколение зенитных ракетных систем, предусматривающее применение принципа раздельного решения задач, а именно уничтожение баллистических и аэродинамических целей.

Читайте главные новости дня:

Основная задача С-500 – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости – и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и в определенных пределах – на среднем участке. Предполагается прикрытие этими ЗРК отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей.

Среди задач С-500 – уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и БПЛА, как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет, низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолетов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

Напомним, летом 2021 года Минобороны РФ информировало, что военные провели испытательные боевые стрельбы из новейшей системы С-500 "Прометей" по скоростной баллистической цели на полигоне в Астраханской области. Традиционно россияне утверждали, что это оружие не имеет аналогов в мире.

Читайте также: