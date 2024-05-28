Швеция остановила план передачи Украине самолетов Gripen: при чем здесь F-16 – BBC

Бельгия заявила, что передаст Украине 30 современных истребителей F-16, первые самолеты должны отправить уже в 2024 году.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна поставила на паузу передачу Украине истребителей JAS-39 Gripen, которые могли стать первыми западными боевыми самолетами в составе Воздушных сил ВСУ.

Об этом пишет ВВС Украина.

Эту информацию также подтвердили осведомленные источники издания в шведских властях.

По словам Йонсона, Швецию попросили поставить на паузу планы передачи Gripen Украине. Причина состоит в том, что Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия уже готовят передачу Украине истребителей F-16, а потому "Грипены" должны подождать, чтобы не помешать авиакоалиции.

"Нас убедили другие члены авиакоалиции подождать с Gripen", - пояснил министр обороны Швеции.

При этом он добавил, что Швеция не исключает предоставление Украине своих самолетов в будущем.

"Но сейчас фокус для Украины – внедрить программу принятия самолетов F-16", – добавил Пол Йонсон.

Швеция давно готовила передачу Gripen Украине и этот план должны были начать внедрять после вступления страны в НАТО и получения гарантий безопасности. В этой ситуации она могла бы позволить поделиться частью парка новых боевых самолетов.

Gripen – это новые истребители, которые при этом считаются не очень требовательными к обслуживанию и могут нести широкую номенклатуру вооружения.

Напомним, Запад поставил Киеву ограничение использования истребителей F-16.

Читайте также ведущие новости дня: