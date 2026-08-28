Швеция передаст Украине 10 катеров: стало известно, для чего их будут использовать

Флаг Швеции / © pixabay.com

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Швеция передаст Украине 10 катеров береговой охраны, которые будут использоваться для спасательных операций на воде, в том числе разминирования.

Как пишет Bloomberg, об этом сообщило правительство скандинавской страны.

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Согласно заявлению правительства, скоростные катера передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в их нынешнем состоянии.

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«Швеция оказывает поддержку Украине по многим направлениям и сейчас еще больше укрепляет морские возможности Украины. Буксировка, разминирование и транспортные возможности — все это важные функции, которые теперь можно усовершенствовать», — заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Кроме того, правительство Швеции решило дополнительно направить 270 млн шведских крон, или около 28,4 млн долларов, в ряд многосторонних фондов и инициатив в поддержку обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.

Шведское правительство поручило Вооруженным силам распределить эти финансовые взносы между разными фондами и инициативами. Основное внимание планируется сосредоточить на поддержке украинской противовоздушной обороны.

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В частности, речь идет о дополнительном взносе в размере 14 млн. долларов в рамках инициативы PURL, которую администрирует НАТО.

«Продолжая поддерживать инициативу PURL, Украина сможет быстро получить доступ к приоритетным американским материалам», — отметил министр обороны королевства Пол Йонсон.

По его словам, новый пакет помощи предусматривает передовые системы ПВО и боеприпасы.

В правительстве Швеции отметили, что это уже пятый вклад страны в инициативу PURL. После нового финансирования общая сумма взносов Швеции составит 552 млн. долларов.

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Ранее сообщалось, что российские спецслужбы пытались использовать агента в Швеции для получения чувствительной информации и влияния на политические процессы.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отверг предположение, что Россия может готовить нападение обычным оружием на страну НАТО.

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