Швейцария поддержала отмену запрета на реэкспорт оружия в Украину

В Швейцарии заявили, что нужно сделать шаг вперед.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд выступала за отмену запрета на реэкспорт оружия в Украину.

Об этом пишет Reuters.

По ее словам, проблемы с оборонной промышленностью означают, что в стране также есть проблемы с безопасностью в Украину, добавив, что эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности ее страны», — говорится в сообщении.

"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей (оборонной –ред.) отрасли. Становится сложно, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не покупать в Швейцарии, поскольку реэкспорт не беспрепятственный, и я это понимаю" — ответила. она.

Однако она подчеркнула, что Швейцария, выступающая мирным посредником в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.

"Если у нас есть проблемы с нашей оборонной промышленностью, это значит, что у нас также есть проблемы с безопасностью, поскольку важно иметь технологии и ноу-хау", — сказала Амгерд.

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