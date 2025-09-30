"Сигнал для России": Фесенко объяснил, зачем США вспоминают о поставках Украине ракет "Томагавк"

Почему США вспоминают новое оружие, чтобы вынудить Россию к переговорам / © Reuters

Публичное упоминание о возможности передачи Украине высокоточных крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) является целенаправленным и «специфическим сигналом» Кремлю.

Об этом политолог Владимир Фесенко, передает «Мы-Украина».

В своем комментарии Фесенко отметил, что этот шаг, вероятно, не означает немедленного принятия решения о поставках этого оружия, но преследует четкую стратегическую цель.

«Даже упоминание о поставках тех же „Томагавков“, я не думаю, что это будет решено сейчас, но упоминание об этом — направлено на Россию», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Вашингтон посылает Москве четкое сообщение: «или вы возвращаетесь за стол переговоров, а если будете 'эскалировать' войну, то США могут предоставить Украине новое, более мощное оружие».

Таким образом, публичное обсуждение «Томагавки» является частью тактики принуждения России к деэскалации и дипломатии.

Ранее говорилось, что передача ракет Tomahawk станет «точкой невозврата» и, вероятно, является элементом переговорной игры Дональда Трампа — президента США.