- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
"Сигнал для России": Фесенко объяснил, зачем США вспоминают о поставках Украине ракет "Томагавк"
Упоминание о Tomahawk — это тактика принуждения России к миру.
Публичное упоминание о возможности передачи Украине высокоточных крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) является целенаправленным и «специфическим сигналом» Кремлю.
Об этом политолог Владимир Фесенко, передает «Мы-Украина».
В своем комментарии Фесенко отметил, что этот шаг, вероятно, не означает немедленного принятия решения о поставках этого оружия, но преследует четкую стратегическую цель.
«Даже упоминание о поставках тех же „Томагавков“, я не думаю, что это будет решено сейчас, но упоминание об этом — направлено на Россию», — подчеркнул эксперт.
По словам политолога, Вашингтон посылает Москве четкое сообщение: «или вы возвращаетесь за стол переговоров, а если будете 'эскалировать' войну, то США могут предоставить Украине новое, более мощное оружие».
Таким образом, публичное обсуждение «Томагавки» является частью тактики принуждения России к деэскалации и дипломатии.
Ранее говорилось, что передача ракет Tomahawk станет «точкой невозврата» и, вероятно, является элементом переговорной игры Дональда Трампа — президента США.