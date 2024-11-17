Силы обороны получили от Нидерландов артиллерийские установки DITA: какие характеристики

Бойцы Национальной гвардии получили от Нидерландов самоходные артиллерийские установки DITA калибра 155 мм.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Самоходная артиллерийская установка DITA характеризуется высоким уровнем автоматизации и дальностью стрельбы до 40 км. Это делает ее эффективной как по нанесению огневого поражения по позициям и скоплениям пехоты противника, так и в контрбатарейной борьбе", — сообщил он.

Пивненко также заявил, что автоматизация большинства процессов управления, наведения, зарядки позволяет управлять ею двум военнослужащим.

DITА имеет достаточно высокий темп стрельбы – 5 снарядов в минуту.

"Артиллерийские подразделения Национальной гвардии достаточно эффективно выполняют задачи на поле боя. Появление современных артиллерийских установок типа "Богдана" и "DITA" — значительно усиливает огневые возможности наших сил и эффективность поражения противника", — добавил Пивненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония одобрила новый пакет помощи Украине до 1000-го дня войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина начинает массовое производство уникальных дронов.

Читайте также: