Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet

Все 10 000 FPV-дронов, приобретенные в рамках Операции «Єдність», уже поступили в распоряжение Сил обороны. Их получили 53 воинские части, сообщили в фандрайзинговой платформе UNITED24.

В частности, дроны получили подразделения Морской пехоты, Сухопутных и Десантно-Штурмовых войск, Сил специальных операций и Теробороны, бригады Нацгвардии «Хартія» и «Азов», подразделения Нацполиции, а также воины ЦСО «А» Службы безопасности Украины.

Сбор средств в рамках Операции «Єдність» стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом «Повернись живим» и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.

В декабре 2023 года стартовал новый сбор – Операция «Єдність-2: Новорічний салют». В этот раз Favbet также внес один из крупнейших донатов – 10 млн грн.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда также уже более 250 автомобилей. В том числе ударные роты «Армии дронов» получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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