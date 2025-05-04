Ситуация на фронте: существует ли вооружение, которое может изменить ход боевых действий – рассказал Гендальф

Западная военная помощь / © ТСН.ua

Реклама

В современной войне не существует какого-либо определенного вида вооружения, которое могло бы изменить ход боевых действий.

Об этом рассказал офицер разведки 12 бригады спецназначения НГУ «Азов» Илья «Гендальф» Самойленко в интервью на Армия TV.

«Можно изменить парадигму восприятия, можно изменить доктрину. Можно изменить, например, тактику применения войск. Можно изменить подход к комплектации войск. Это будет значительно влиять на результат на поле боя», — пояснил он.

Реклама

«Гендальф» подчеркнул, что на современном этапе развития войны никакая военная техника или другое оружие не может стать тем фактором, который «изменит правила игры».

По его словам, самолеты F-16 — это просто более совершенное, чем МиГ-29 или Су-27, «средство доставки управляемых авиабомб и управляемых авиационных ракет, с возможностью более эффективной работы по воздушным целям».

Также, считает «Гендальф», нет концептуальной разницы между танком Т-80 и «Леопардом 2».

«Только что экипаж [„Леопарда“ или „Абрамса“] более защищен при пробитии брони, при попадании в боекомплект», — заметил он.

Течение боевых действий, утверждает «Гендальф», в свое время удалось изменить только благодаря массовому применению FPV-дронов.

«Но опять же это не ноу-хау 2022-23 года. “Фипивишки” применяли еще со времен 2016-18 года. Просто это были менее распространенные средства», — подчеркнул он.

Напомним, директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему даже без американских систем ПВО Patriot Украина не проиграет войну.