Скандал с F-16: почему Украина не получила ни одного обещанного самолета от Норвегии и где они сейчас

Украина пока не использует ни одного из шести истребителей F-16, Норвегия пообещала передать еще в 2023 году.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, самолеты до сих пор не введены в эксплуатацию, несмотря на заявления норвежских властей о передаче техники.

Истребители не достались фронту

Норвегия объявила о передаче F-16 Украине в августе 2023 года во время визита премьера Йонаса Гар Стере в Киев. Однако за более чем два года ни один из самолетов так и не был задействован в войне против России.

По информации NRK, два самолета использовались для обучения пилотов в Дании, но сейчас находятся на ремонте в Бельгии. А еще четыре не готовы к полетам. Их отправили разобранными в контейнерах еще в 2025 году.

Все истребители находятся на предприятии SABENA в Бельгии.

Проблемы с подготовкой самолетов

Основной причиной задержки называют нехватку мощностей для обслуживания и подготовки истребителей.

По словам источника, связанного с украинскими ВВС, эти самолеты нужны уже сейчас.

«Они могли бы спасти жизнь зимой и лучше защитить инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что каждый из четырех самолетов, доставленных в разобранном виде, требует около 100 недостающих деталей, а их подготовка может занять до года.

Противоречивые заявления властей

Тем не менее, ранее норвежские чиновники неоднократно заявляли, что самолеты уже переданы Украине. В частности, в 2025 году министр обороны Бьорн Арильд Грамм заявлял, что первый F-16 «доставлен». А его преемник Торе Сандвик говорил, что передача происходит по плану.

В то же время Сандвик признал, что самолеты все еще находятся в Бельгии.

Почему это критически F-16 — критическая потребность Украины

Истребители F-16 активно используются Украиной (в частности, самолеты от Дании и Нидерландов) для перехвата российских ракет и дронов и, в частности, защиты энергетической инфраструктуры.

По словам источников, норвежские истребители могли существенно усилить ПВО именно в критический зимний период.

Политический скандал из-за F-16

В Норвегии ситуация вызвала резкую реакцию политиков. Глава парламентского комитета по обороне Петер Фрелих заявил, что «это выглядит как скандал».

«Большинство норвежцев думали, что эти самолеты уже защищают Украину», — заявил он.

Он также поставил под вопрос эффективность действий правительства по реализации крупнейшей военной помощи Норвегии Украине.

Между тем, в Минобороны Норвегии подтверждают, что самолеты переданы в собственность Украине еще более двух лет назад. В настоящее время находятся на обслуживании в Бельгии и нуждаются в значительной подготовке перед использованием.

Также он отметил, что лучшие F-16 Норвегия продала Румынии, а Украине передали самолеты, которые пока не летают и нуждаются в ремонте.

Ранее Норвегия официально подтвердила передачу Украине значительную партию ракет для систем ПВО NASAMS.