Скандал вокруг бракованных мин для ВСУ: что известно

В Украине возник скандал вокруг боеприпасов калибра 120 миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны Украины три недели активно расследует причины внештатного износа мин, а Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

Военные жалуются, что каждая десятая мина на фронте бракована. Официальные комментарии об этом инциденте соответствующие органы почти не предоставляют, в частности неизвестно количество бракованных боеприпасов.

Детальнее – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Бракованные мины – риск для жизни минометчиков

Впервые жалобы на бракованные мины стали появляться от военных в начале ноября.

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За последнюю неделю ТСН получило немало видео от бойцов, на которых показаны бракованные мины и проблемы их работы. В частности, проблема касается разных участков фронта — от Курщины до окрестностей Курахово свидетельствует о том, что это тысячи мин, вероятно, производства "Укроборонпрома".

Мины не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета, или просто рядом с ним. Из перечня проблем боеприпасов калибра 120 миллиметров – не срабатывает взрыватель, некачественный вышибный, влажный прах.

Из своих источников на фронте ТСН стало известно, что отдельные командиры запретили использовать мины из этой партии. И не только потому, что они не долетают до враждебных позиций и не могут прикрыть пехоту. А из-за риска для жизни самих минометчиков.

Риск для воинов из-за дефектных мин: скандал с некачественными боеприпасами для ВСУ

Некачественные партии боеприпасов изъяли

Минобороны проводит расследование внештатного износа 120-миллиметровых мин.

Как отметили в ведомстве, отсутствие официальных комментариев не свидетельствует о бездействии, а скорее результат работы в закрытом режиме для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Учитывая текущую ситуацию с российской агрессией, такая информация чувствительна и доступна только ограниченному кругу лиц.

Минобороны приостановило использование и выдачу указанных партий боеприпасов до выяснения причин их ненадлежащего функционирования. Изъята партия мин для дальнейших исследований, и до завершения расследования на фронт будут поставляться мины иностранного производства.

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Предварительно известно, что причинами дефектов могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения, что привело к повреждению мин. По этому факту ДБР возбудило уголовное производство. После завершения расследования комиссия примет кадровые решения по должностным лицам, которые несут ответственность.

Министерство обороны подчеркивает, что именно оно является заказчиком этого вида вооружения для сил обороны, в то время как выполнение государственного заказа осуществляет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В ответ на инцидент Минобороны уже приняли меры по улучшению контроля качества, в частности, путем усиления мониторинга условий хранения и усовершенствования процедур проверки на всех этапах — от производства до поставки на передовую.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал, что главными причинами внештатного срабатывания 120-миллиметровых мин стали снижение температуры и повышенная влажность.

ВСУ получают бракованные мины - кто будет за это отвечать

Он подтвердил, что зафиксирован ряд случаев нештатных срабатываний мин, которые подразделения Сил обороны получили от определенного производителя.

"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития послан соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом' ясно, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. погоды эти мины не давали никаких сбоев", – объяснил нардеп.

По его словам, вся бракованная партия мин отозвана. Производитель в ближайшее время должен заменить продукцию, но прежде, чем попасть на фронт мины, "пройдут тщательное дополнительное обследование".

Количество мин нардеп не называет и добавляет, что делом должны заниматься правоохранительные органы. При его никаких системных проблемах с боеприпасами пока нет.

"На будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", – добавил Вениславский.

Проблема может быть у поросли

Военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram отметил, что проблема с минами может быть связана с некачественным порохом и тротилом. В частности, он подчеркнул, что проблема с этими составляющими есть во всем мире.

"Спрос их настолько велик, что возник острый дефицит. В свою очередь, мы регулярно слышим о том, что Украина увеличивает объемы производства артиллерийских боеприпасов, и это правда", – отметил эксперт.

Также эксперт отмечает, что при быстрых темпах масштабного производства мин не следовало ожидать соответствующего качества и соответствующей проверки продукции.

"Наращивание возможно только при применении суррогатов и в полукустарных условиях, продукция, произведенная в которых вряд ли прошла бы технический контроль, как на самом производстве, так и военную приемку перед передачей в подразделения. Следовательно, ни в первом, ни во втором случае никакого контроля не осуществляли", – сообщил Коваленко.

Эксперт отмечает, что в условиях острого дефицита основных компонентов при производстве боеприпасов и попытке выйти из ситуации приходится экспериментировать со смесями. Однако следует осознавать все риски и недостатки смесей, вести тщательный технический контроль продукции.

Коваленко считает, что нужно работать не над количеством, а над качеством военной продукции. В частности, это касается не только мин.

Откуда взяли деньги на мины

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал, что деньги на боеприпасы взяли из НДФЛ.

Он напомнил, что год назад налог на доходы физических лиц забрали от общин и перенаправили в Минобороны и Госспецсвязи.

"Вроде так и надо было делать, скажете вы. Но на самом деле общины и так выделяли средства на военные нужды, но их перенаправили на центральные ведомства", — отметил нардеп.



Гончаренко отметил, что несколько месяцев назад была информация, что Минобороны использовали 100% средств, однако они пошли на «неработающее оружие».

"Еще год назад я поднимал вопрос, чтобы необходимо оставить деньги в общинах, что они могут быстрее помогать ВСУ. Но меня никто не слушал", – добавил нардеп.

Как считает журналистка Татьяна Николаенко, на бракованной партии мин государство понесло убытки по меньшей мере на 50 миллионов евро. Она отметила, что в течение года цены на эту мину варьируются на европейском рынке где-то в районе 530-570 евро.

Теперь перед "Агентством оборонных закупок" предстанет вызов найти на рынке не просто мины по такой цене, а еще и такое количество.

120-миллиметровая мина появится не скоро

Как сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, некачественных мин с фронта отзывают 100 тысяч. Этого могло бы хватить на пол года экономного расходования на фронте.

По его словам, теперь у бойцов 120-миллиметровая мина появится не скоро.

Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в фейсбуке отметил, что отзыв некачественных мин с фронта без их замены является опасным шагом, ведь военным нелегко прикрывать пехоту на позициях.

"Это хуже, отвратительнее, а главное — в сто раз опаснее, чем "яйца по 17 грн". Еду можно купить на месте. 100 тысяч мин — нет. Еда, втрое дороже, но была", — отметил председатель правления.

Шабунин отметил, что «снарядный голод – это катастрофа, а снарядный голод, оплаченный нашими деньгами – это диверсия». Также он добавил, что служебная халатность всех, кто допустил некачественные мины на фронт, граничит с государственной изменой.

Напомним, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал сценарий зимних обстрелов.

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