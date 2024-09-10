Сколько дальнобойных ракет и для каких целей Иран передал России: эксперт Defense Express ответил

Иран передал России менее дальнобойные ракеты, чем ожидалось, их радиус действия составляет до 300 км.

Иран передал России более 200 дальнобойных ракет Arman и Ababil, имеющих радиус действия 80 км. Они похожи на HIMARS.

Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал в эфире "Эспрессо".

Несколько недель назад появилась информация о том, что Иран передал России более 200 ракет. Впрочем, это не ракеты дальностью более 300 км, а менее дальнобойные. Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км и схожи по своим возможностям на ракету к Himars. Главное по своим задачам, которые она может выполнять на поле боя», – рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

В ракете Ababil, по его словам, содержится качественная система наводки. Поскольку, там есть версия ракеты с полуактивной лазерной наводкой.

"То есть фактически ракета непосредственно летит на подсвеченную цель", — рассказал Катков.

Между тем, президент США Джо Байден 13 сентября будет обсуждать с премьер-министром Великобритании разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием, ведь США и Британия единственные в вопросе необходимости борьбы с влиянием Ирана на Ближнем Востоке и в Украине.

Ранее в администрации Байдена ответили на информацию о поставках иранских ракет РФ для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

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