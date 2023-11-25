Сколько F-16 нужно Украине, чтобы изменить ход войны: объяснение эксперта

Для эффективного противодействия врагу важно будет не количество переданных самолетов, а качество их вооружения.

Современные истребители F-16 без соответствующего комплекса вооружений не помогут ВСУ уничтожать врага более эффективно, чем советские МиГ-29. Поэтому дело не только в количестве самолетов, которые может получить Украина.

Об этом заявил в своем сообщении в Telegram-канале военно-политический эксперт Александр Коваленко.

По его словам, базовым вооружением F-16 являются ракеты класса "воздух-воздух" малого и среднего радиуса действия, модификации AIM-9.

В то же время непонятно, будут ли истребители оснащены модификациями ракет AIM-120 AMRAAM, способными уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км.

"Они позволят бороться с российской авиацией, например, фронтовыми бомбардировщиками Су-34, которые сбрасывают КАБ в десятках километров от линии боевого столкновения", — отметил эксперт.

Также неизвестно, будут ли в арсенале F-16 тактические планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, в зависимости от модификации с дальностью поражения целей от 100 до 500 км, которые позволят перехватить у россиян инициативу по применению КАБов.

“Передадут ли нам крылатые ракеты AGM-158 JASSM, по своим характеристикам очень схожие с Storm Shadow и Scalp EG? Будут ли у украинских F-16 на вооружении противокорабельные ракеты AGM-119, позволяющие поражать надводные объекты на расстоянии до 55 км и более?" – задает риторические вопросы Александр Коваленко.

Также, считает эксперт, не менее важен вопрос — будет ли авиация дальнего радиолокационного обнаружения наших партнеров помогать нашим F-16 наводить все это дальнобойное вооружение на цели.

"Без самолетов типа AEW&C, или как они известны у нас AWACS, по аналогии с наиболее известным самолетом разведчиком Boeing E-3 Sentry, эффективность F-16 снижается в разы, до уровня, опять же среднего МиГ-29", — подчеркнул он. эксперт.

Александр Коваленко напомнил, что кроме количества F-16 важными вопросами остаются наличие достаточного количества пилотов, обслуживающего персонала, инфраструктуры и аэродромов, приспособленных к принятию этих истребителей.

"Ответ на вопрос "Сколько ВС ВСУ нужно истребителей F-16, чтобы они изменили ход войны?", не зная ответа на все вышеизложенные моменты, существовать просто не может, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал заявления критиков, которые говорят, что американские истребители F-16 не повлияют на ход войны.

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