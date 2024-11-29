Сколько КНДР передала России баллистических ракет и артсистем: информация от ГУР

КНДР продолжает поставлять в РФ артиллерийские системы разных типов, боеприпасы к ним, баллистические ракеты.
На сегодняшний день из Северной Кореи в Россию перемещено более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
В разведке проинформировали, что КНДР начала поставлять России артиллерийские системы с октября 2024 года, и назвали их количество.
"В общей сложности перемещено более 100 единиц техники разных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991", – говорится в сообщении.
Северная Корея продолжает поставки в Россию артиллерийских боеприпасов большого калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24. По данным ГУР, на ноябрь было передано более 5 млн единиц артбоеприпасов и 100 единиц баллистических ракет.
В разведке также сообщили о перемещении из КНДР на российскую территорию самоходных артиллерийских установок М-1989 Koksan.
"В настоящее время с территории КНДР на территорию России перемещено более 60 ед. 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовское ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава. Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", – говорится в информации от ГУР.
Напомним, накануне заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд сообщил о намерении Северной Кореи передать России новые баллистические ракеты – в дополнение к более чем 100 уже переданным.
Читайте также:
- Северная Корея усилила Россию дальнобойным оружием — Financial Times
- Северная Корея может отправить в РФ 100 тысяч военных — Bloomberg
- Северная Корея расширяет производство ракет, используемых Россией в войне против Украины — Reuters