Сколько КНДР передала России баллистических ракет и артсистем: информация от ГУР

КНДР продолжает поставлять в РФ артиллерийские системы разных типов, боеприпасы к ним, баллистические ракеты.

На сегодняшний день из Северной Кореи в Россию перемещено более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В разведке проинформировали, что КНДР начала поставлять России артиллерийские системы с октября 2024 года, и назвали их количество.

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"В общей сложности перемещено более 100 единиц техники разных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991", – говорится в сообщении.

Северная Корея продолжает поставки в Россию артиллерийских боеприпасов большого калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24. По данным ГУР, на ноябрь было передано более 5 млн единиц артбоеприпасов и 100 единиц баллистических ракет.

В разведке также сообщили о перемещении из КНДР на российскую территорию самоходных артиллерийских установок М-1989 Koksan.

"В настоящее время с территории КНДР на территорию России перемещено более 60 ед. 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовское ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава. Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", – говорится в информации от ГУР.

Напомним, накануне заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд сообщил о намерении Северной Кореи передать России новые баллистические ракеты – в дополнение к более чем 100 уже переданным.

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