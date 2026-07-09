Польша передала Украине пять ракет PAC-3 MSE для Patriot

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Польша передала Украине пять ракет PAC-3 MSE, предназначенных для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает польское издание Defence24 со ссылкой на собственные источники.

Накануне вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что решение о передаче ракет было принято после обращения генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Перед этим прошли консультации со странами, эксплуатирующими системы Patriot.

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По словам польского министра, переданное количество ракет минимально и не влияет на обороноспособность самой Польши.

«Переденное количество ракет – это лишь незначительная часть наших возможностей и она не влияет на способность Польши обеспечивать собственную противовоздушную оборону», – заявил Косиняк-Камыш.

Затем заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Варшава достигла договоренности с генеральным секретарем НАТО и Соединенными Штатами. Согласно ей, если Польша столкнется с военной угрозой, она в течение первых суток получит в десять раз больше аналогичных ракет и систем.

Позже в эфире TVN24 Томчик подтвердил, что Украине уже передали несколько ракет PAC-3 MSE, отметив, что это произошло в полной координации с США и НАТО.

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«Мы также договорились с генеральным секретарем НАТО и американской стороной, что передача этих нескольких ракет связана еще с одним решением: в случае угрозы для Польши мы получим в десять раз больше таких ракет и систем уже в первые сутки», — сказал он.

По информации Defence24, речь идет именно о пяти ракетах PAC-3 MSE, хотя официально польские власти называли лишь «несколько» переданных боеприпасов.

Что известно о ракетах PAC-3 MSE

PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) – это одна из самых современных ракет для систем Patriot, предназначенная для перехвата баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов. Она имеет повышенную дальность и улучшенные возможности поражения целей по сравнению с предыдущими модификациями.

Ранее в Польше разразился скандал. Министр обороны жестко ответил окружению президента через Patriot для Украины.

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