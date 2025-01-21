Сколько ракет Россия способна производить ежемесячно: военный эксперт ответил

Более этого количество подсанкционная страна-агрессорка производить ракет не может.

В России нет возможности наращивать производство по отдельным показателям. РФ достигла потолка. Пока там в состоянии производить 140-160 ракет ежемесячно.

Об этом шла речь в разговоре полковника запаса ВСУ, военного эксперта Сергея Грабского в эфире "Киев 24".

Он отметил, что Россия как страна находится под тотальными санкциями в течение десятилетия испытывает серьезное влияние на ее возможность показывать устойчивость экономики.

"Экономика XXI века не может быть изолирована. Экономика любой страны должна быть связана с экономиками других стран. Россия способна производить 140-160 ракет ежемесячно, больше она не может сделать", — сказал Грабский.

Поэтому Украина, по мнению эксперта, должна продолжать наносить удары по российской военной инфраструктуре.

Напомним, 21 января стало известно о новом российском дрон-камикадзе "КУБ-2", который "Концерн "Калашников" начал поставлять во вражеское войско. Он имеет боевую часть больше, чем у "Ланцета", и, очевидно, на производстве заменит неудачный" вариант "КУБ".

Читайте также: