Сколько самолетов А-50 осталось у россиян: в Воздушных силах ответили

В начале апреля 2024 года украинская ПВО сбила один из самых дорогих вражеских беспилотников "Форпост" стоимостью около 7 млн долларов, который, вероятно, вел разведку в акватории Черного моря. По данным украинской разведки, у россиян осталось около семи самолетов А-50.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, вражеские дроны постоянно находятся в прифронтовой зоне, в частности, на Харьковщине и Херсонщине. Их сложно обнаружить, потому что они созданы из композитных материалов. Украине нужны средства, чтобы сбивать такие разведывательные БПЛА.

Илья Евлаш добавил, что Силам обороны удалось ликвидировать меньшую часть самолетов А-50. По данным разведки, у россиян их осталось около семи.

Но очень важно, что Украина поразила именно те самолеты, модернизированные. Наше государство показало, что может эффективно бороться с этим типом самолетов.

Оккупанты имеют потенциал к использованию А-50, и это зависит от двух факторов. Во-первых, нужно подготовить личный состав, во-вторых, эти сложные летательные средства нуждаются в таких материалах и компонентах, которые не производятся в России.

Напомним, ГУР Минобороны Украины ранее сообщило о количестве военных самолетов Су-34, Су-35 в России.

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