Сколько самолетов Су-34, Су-35 и А-50У осталось у России: информация от ГУР

У россиян есть еще десятки многофункциональных истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

ГУР Минобороны Украины сообщило о количестве военных самолетов Су-34, Су-35 и А-50У, имеющихся у России.

Об этом сообщает "АрмияInform" со ссылкой на ответ ГУР на запрос.

По информации украинской военной разведки, на март 2024 года в составе Воздушно-Космических сил Вооруженных сил России находились:

около 100 функциональных истребителей Су-35,

более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34,

7 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

В то же время три самолета А-50У находятся на ремонте и модернизации. Два из них – на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", еще один – на аэродроме в Ульяновске, авиастроительный завод "Авиастар".

К слову, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о состоянии военной авиации в РФ. По его словам, все, что сейчас делают россияне, – это пытаются поддерживать авиацию в состоянии, чтобы она могла вылететь и выпустить ракеты.

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