Сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц, несмотря на санкции: Forbes ошеломил цифрами

Темпы производства ракет в России составляют 132-171 единица в месяц, на что там тратят 1,1 млрд долларов. Примечательно, что примерно такое же количество ракет кафиры выпустили по Украине во время удара 26 августа.

Об этом говорится в материале Forbes со ссылкой на собственные источники в одной из разводных структур.

Россия, по данным украинского издания, способна производить за месяц от 42 до 56 баллистических и 90-115 крылатых дальнобойных ракет. Все они могут использоваться для террористических атак по Украине, в частности, по объектам энергетики.

В то же время темпы производства "Шахедов" (Shahed-136) в РФ составляют более 500 единиц в месяц, что обходится примерно в 100 млн долларов.

Напомним, после массированной атаки 26 августа, когда враг гнал по Украине рекордным количеством ракет и дронов, он может продолжить доразведывательные обстрелы. Об этом говорил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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