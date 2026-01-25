Сколько стоит сбить ракеты Х-22 и Х-32: эксперт рассказал о расходах Украины

Вражеский Ту с ракетами Х-32 / © Defence express

В ходе массированной воздушной атаки в ночь на 24 января Россия применила противокорабельные ракеты Х-22/Х-32 не случайно. Эти типы вооружения используют для задач, где Кремль стремится к максимальной вероятности поражения определенных целей. Одна зенитная ракета для комплекса Patriot стоит около 2 млн. долларов, тогда как стоимость одной Х-32 составляет примерно одного млн. долларов.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, по имеющейся информации, задачей удара могло быть нарушение энергетических коммуникаций между Киевом и Ровенской атомной электростанцией. Именно поэтому траекторию полета ракет избрали вблизи Чернобыльской АЭС.

«Россияне, вероятно, просчитали, что с точки зрения дальности и возможностей нашей противовоздушной обороны кратчайший и удобный маршрут проходит через район Чернобыля», — отметил эксперт.

Стариков объясняет, что Х-22 и модернизированная Х-32 отличаются сверхвысокой скоростью — более 5 тыс. км в час, что значительно усложняет их перехват. Большинство крылатых ракет двигаются медленнее, так что уничтожить их проще.

«Фактически противодействовать таким целям способны лишь отдельные западные комплексы ПВО, в частности, Patriot и NASAMS», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что противоракеты должны выполнять резкие маневры и мгновенно корректировать траекторию. Даже минимальная погрешность в вычислениях может привести к промаху на десятки метров, поэтому для гарантированного перехвата часто применяют сразу несколько зенитных ракет.

Сколько стоит сбить ракеты Х-22 и Х-32

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ту ночь были уничтожены 9 из 12 ракет Х-22/Х-32. По оценке Старикова для достижения такого результата Украине пришлось использовать значительное количество дефицитных боеприпасов к Patriot.

По его подсчетам, одна зенитная ракета для комплекса Patriot стоит около 2 млн. долларов, тогда как стоимость одной Х-32 составляет примерно 1 миллион. В то же время, для сбития одной такой цели может потребоваться боеприпасов на сумму до 6 миллионов долларов.

Эксперт считает, что главная цель Москвы — истощить украинскую систему противовоздушной обороны, чтобы снизить ее способность эффективно прикрывать как Киев, так и другие регионы страны.

Напомним, После массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются тысячи потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.

В результате очередного массированного вражеского удара по Украине 24 января под огнем оказались объекты энергетики, теплоснабжения и другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Черниговской и т.д.