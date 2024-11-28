Сколько Запад выделит на поддержку ВСУ в 2025 году: Умеров раскрыл детали

Также страны Запада будут помогать Украине развивать свое оружейное производство.

В 2025 году военный бюджет Украины будет составлять 2,22 триллиона гривен. Кроме этого, международные партнеры окажут значительную финансовую помощь на укрепление обороноспособности страны.

Министр обороны Рустем Умеров озвучил ключевые показатели этой поддержки.

Основные источники международной помощи :

• Балтийские страны: Литва, Латвия и Эстония будут направлены по 0,25% ВВП в поддержку Украины.

• Великобритания: 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно до 2031 года.

• Дания: 8,7 млрд евро к 2028 году, в 2025 году – 2,2 млрд евро.

• ЕС: Второй транш военной помощи в начале 2025 года составит 1,9 млрд евро для закупки боеприпасов, систем ПВО и поддержки оборонной промышленности.

• НАТО: До 500 миллионов евро в рамках Комплексного пакета помощи.

• Нидерланды: 4 млрд евро на период 2024-2026 годов.

• Германия: прямая военная помощь в размере 4 млрд евро.

• Норвегия: 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов).

• США: 5,5 млрд долларов военной помощи.

• Швеция: Трехлетняя программа на 75 млрд шведских крон (7,5 млрд долларов) или 2,5 млрд долларов ежегодно.

"Отдельное направление — развитие украинской оборонной промышленности", — отметил Умеров.

Украина сосредоточится на внутреннем производстве вооружений :

• Производство дальнобойных ракет и дронов.

• Изготовление 155 мм боеприпасов.

• Локализация производства систем ПВО, ракет, тяжелой бронетехники и артиллерии.

• Развитие роботизированных комплексов, систем РЭБ и радаров.

"Украина уверенно укрепляет свои позиции на всех фронтах благодаря героизму наших воинов и непоколебимой поддержке союзников. Вместе мы приближаем победу над российскими захватчиками и гарантируем безопасность в Европе", — подчеркнул министр.

Напомним, что Нидерланды предоставят Украине снаряды 152-мм калибра на сумму €350 миллионов. Кроме того, Нидерланды вместе с партнерами планируют передать Украине систему Patriot.

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