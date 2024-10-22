"Скоро будут конкретные результаты": Чернев раскрыл детали об украинских баллистических ракетах

Украина готовится использовать на фронте ракеты собственного производства, в частности, как "Гром".

Об этом сказал народный депутат, глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона 22 октября.

"И президент уже говорил о том, что баллистические наши ракеты прошли испытания. Здесь, поверьте мне, скоро будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", — отметил Чернев.

В то же время "Ольха" — украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) с корректированным боеприпасом калибра 300 мм, требует комплектующих, которые сложно получать.

"Если говорить о "Ольхе", здесь вопросы есть определенные, скажем так, к производству этих ракет. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но есть комплектующие, которые на сегодняшний день мы не можем, к сожалению, быстро получать", — сказал он. .

Ранее авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап рассказал, к каким последствиям привел взрыв ракеты "Сармат".

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