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Скоро полетит: в Украине готовятся к серийному запуску ракеты "Сапсан"
По мнению аналитика, несмотря на все трудности, Украина уже созревает до запуска серийного производства собственной баллистики.
Уже к концу этого года Украина может увидеть реальные результаты в серийном производстве отечественной баллистической ракеты Сапсан.
Об этом в эфире Radio NV заявил военный обозреватель Defence Express Иван Киричевский.
Его спросили о технических параметрах Сапсана, который, по некоторым оценкам, имеет преимущество в скорости над американскими ATACMS, но уступает российским “Искандерам”. Впрочем, Киричевский не придает этим цифрам особый вес.
"По большому счету, никакой практической пользы эти знания не приносят, потому что я подозреваю, что реальные характеристики тех изделий, которые падают на россиян, могут быть значительно выше", - пояснил он.
Эксперт также указывает на важность информационного давления:
"А кто сказал, что не надо вести информационное влияние на противника, даже если он ведется? Пусть россияне сидят, бдят и трясутся".
Он привел пример с историей использования ракеты С-200, которую сами же россияне "досчитали" до потенциального удара по Москве. Теперь, по словам Киричевского, “Сапсан” вызывает аналогичную реакцию:
"Эти все цифры, вводные - это как раз для россиян. Пусть сидят и считают".
По мнению аналитика, несмотря на все трудности, Украина уже созревает до запуска серийного производства собственной баллистики. Он подчеркнул, что даже страны с мощным военно-промышленным комплексом тратили десятилетия на создание подобных систем:
"Россияне свой "Искандер-М" делали 17 лет. А потом еще дольше его доделывали. Так что это не быстрый процесс".
Киричевский уверен: уже скоро у Украины появятся настоящие "ракетные мышцы":
"Мышцы - это как раз о серии. Если Минобороны говорит, что в годовом измерении выполнило 47% плана, и уже эти 47% позволяют говорить о серии - то есть, какие-то результаты, о которых будет не стыдно говорить - они явно выплывут к концу года".
В итоге эксперт посоветовал украинцам запастись терпением:
"Придется подождать, когда с нашей стороны в индустриальных количествах улетит".
Ранее президент Зеленский сообщил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.