Скорость до 600 км/ч: Игнат рассказал о новой угрозе со стороны РФ

Реактивные дроны / © ТСН

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Реактивные дроны РФ стали новым вызовом ПВО Украины. Российская армия все активнее применяет именно реактивные беспилотники, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам. Из-за высокой скорости эти цели практически недостижимы для мобильных огневых групп с крупнокалиберными пулеметами.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, главным преимуществом реактивных БПЛА является именно скорость. Хотя они не могут находиться в воздухе так же долго, как обычные ударные дроны, сбить их гораздо сложнее.

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«Скорость реактивного БпЛА может достигать до 600 км… А наши перехватчики — до 300 км, поэтому здесь можно рассчитывать только на мастерство пилотов, на удачу, чтобы в короткое время иметь тот шанс перехватывать. Но производители совершенствуют наши перехватчики», — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что из-за таких характеристик крупнокалиберные пулеметы уже не являются эффективным средством борьбы с реактивными дронами.

По его словам, для поражения таких воздушных целей необходимо применять зенитные или авиационные ракеты, ведь по своим возможностям эти беспилотники приближаются к крылатым ракетам.

Игнат добавил, что украинские производители продолжают совершенствовать дроны-перехватчики, чтобы повысить их эффективность в борьбе с новой угрозой.

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Напомним, Юрий Игнат также объяснил, почему Россия массированно бьет по Одесщине. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ назвал главные цели врага.

Россия, по словам Игната, сосредотачивает удары по Одесской области из-за ее экономического значения, портовой инфраструктуры и расположения вблизи границ стран НАТО.

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