Следователи проанализировала обломки "Орешника": чем удивила "начинка"

Начинка ракеты "Орешник"

Анализ обломков российской баллистической ракеты «Орешник», которая в ночь на 24 мая ударила по промышленной зоне в Белой Церкви на Киевщине, показал преимущественно российское и белорусское происхождение электронных компонентов системы.

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на украинских следователей.

По информации издания, украинские специалисты исследовали обломки ракеты, способной нести ядерные боеголовки, и пришли к выводу, что большинство электроники в системе изготовлено не западными компаниями, а предприятиями России и Беларуси.

Уполномоченный Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что среди изъятых компонентов пять были произведены в Беларуси, еще 57 — в России.

Как отмечает Defence Blog, это отличается от российских ракет, которые исследовались в начале полномасштабной войны и содержали значительно большее количество западных электронных компонентов.

По словам Власюка, Украина уже передала результаты анализа международным партнерам для дальнейшей работы в сфере санкций.

Издание также сообщает, что ракета ударила по промышленной зоне Белой Церкви, частично задев гаражный кооператив рядом с предприятием. В то же время украинские следователи установили, что боеголовки «Орешника» были инертными — вместо взрывчатки использовались металлические и бетонные блоки.

Анализ места удара обнаружил воронки примерно три метра в диаметре и до двух метров глубиной, что, по оценкам экспертов, соответствует удару тяжелых металлических блоков без взрывчатых веществ.

Среди найденных элементов украинские специалисты обнаружили блок развертывания боеголовок, который подтвердил, что «Орешник» несет шесть основных боевых элементов, каждый из которых дополнительно разделяется еще на шесть суббоеприпасов во время спуска.

Defence Blog отмечает, что именно это создает характерную схему из 36 точек удара, которую фиксировали во время всех известных применений этой ракеты.

Также на месте удара обнаружили электронные компоненты с датами производства 2018 года и элементы системы наведения.

По оценке издания, использование инертных боеголовок свидетельствует о том, что «Орешник» применяется Россией скорее как инструмент политического и психологического давления, который демонстрирует возможности системы доставки ядерного оружия без фактического использования полноценного боевого заряда.

Напомним, российская баллистическая ракета «Орешник» имеет низкую точность и наносит минимальные разрушения, однако остается чрезвычайно сложной целью для традиционных систем ПВО.

