Словаки, недовольные правительством Фицо, собрали более 5 млн евро на оружие для Украины

Данная инициатива возникла в ответ на решение правительства Фицо приостановить военную помощь Украине.

Жители Словакии, недовольные политикой правительства страны в отношении Украины, собрали более 5 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии.

Об этом сообщают организаторы кампании по сбору средств, передает ЕП.

В сообщении указывается, что общественная инициатива "Боеприпасы для Украины" под лозунгом "Если не правительство, то мы пошлем" стартовала в апреле 2024 года.

Данная инициатива возникла в ответ на решение правительства Фицо прекратить военную помощь Украине.

Всего активисты собрали 4,7 миллионов евро к январю 2025 года.

"Однако после визита Фицо в Москву в декабре и его оскорбительных заявлений об украинцах, организаторы призвали общественность выразить протест действиями — поддержав ВСУ. Ассоциация "Мир Украине" объявила дополнительный сбор средств на снаряды, что помогло пересечь отметку в 5 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в партии Фицо заявили, что не видят проблемы в том, чтобы "россияне были в Киеве".

Мы ранее информировали, что Словакия ждет от Украины "жест благодарности".

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