Смертоносное оружие за один клик: дроны-камикадзе продают на Alibaba (фото)

Продажа дронов

Продажа дронов, которые в технической документации описывались как гражданские устройства, но фактически обладали характеристиками ударных беспилотников, зафиксирована на онлайн-платформе Alibaba.

Об этом сообщает итальянское издание ABC со ссылкой на расследование.

Речь идет о дронах, которые в открытых каталогах позиционировались в качестве аппаратов для сельскохозяйственных работ или логистических доставок, в частности для распыления пестицидов. В то же время, во внутренних PDF-описаниях некоторых продавцов они фигурировали как «дроны для боевых задач» или даже как автономные ударные системы.

Этот дрон описан в PDF-каталоге как боевой дрон: он способен нести 2-килограммовую бомбу на расстояние 100 км. Фото hdblog

Что известно о летальном оружии на Alibaba

По данным расследования, отдельные модели способны переносить взрывной заряд весом до 2 кг на расстояние до 100 км, что фактически делает их более дешевым аналогом дронов типа Shahed-136, используемых в войне России против Украины.

Остальные модели в каталогах продавцов маскировались под беспилотники для аэродоставок, хотя их конструкция позволяет использовать их и в военных целях.

После обнародования информации Alibaba заявила, что такие товары нарушают правила платформы, запрещающие продажу вооружений. Компания удалила соответствующие объявления и заблокировала аккаунты продавцов.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой является «двойное предназначение» современных дронов: одна и та же технология может использоваться как в гражданских, так и военных целях, что затрудняет контроль за их оборотом.

Специалисты безопасности предупреждают, что массовая доступность подобных технологий фактически изменяет баланс в сфере вооружений, делая ударные системы более доступными на глобальном рынке.

Напомним, 24 марта Россия на протяжении всех суток осуществляла массированные удары по Украине ударными БпЛА типа «Шахед». Ночью атака сопровождалась также ракетными ударами, после чего в течение дня фиксировались новые волны дронов.

Как сказал президент Украины, иранские «Шахеды», модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове, что является «абсолютным извращением».

«И только таким, как Путин может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом», — сказал Зеленский.