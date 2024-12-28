СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи от США

Ожидается, что новый пакет помощи объявят в понедельник.

Соединенные Штаты готовятся передать Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Об этом сообщает AP со ссылкой на неназванных официальных лиц.

В сообщении указывается, что в новом пакете помощи большую часть будут занимать боеприпасы для зенитно-ракетных систем и системы противовоздушной обороны HAWK.

Кроме того, в новом пакете пособия будут системы Stinger, а также артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм.

Анонимные источники издания сообщили, что официально объявлен новый пакет помощи будет в понедельник, 30 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют передать новый пакет военной помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина будет отвечать перед США за помощь, как только республиканцы придут к власти.

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