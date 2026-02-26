Сможет ли Украина производить ракеты Patriot — авиаэксперт ответил

Ракеты для Patriot в Украине. / © Getty Images

Украина теоретически могла бы принять участие в изготовлении ракет для систем ПВО Patriot, однако речь не идет о полном цикле производства. Более реалистичным сценарием является агрегатная сборка из иностранных комплектующих.

Об этом в эфире Radio NV заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Украина могла бы получать компоненты от партнеров, в том числе из США, и осуществлять агрегатную сборку на собственных мощностях, пояснил Романенко.

«Это максимум из того, что мы можем. Поэтому иметь лицензию было бы неплохо, если бы компоненты к этим ракетам поставляла бы, в частности, Япония. Тогда японская конституция, которая запрещает поставки готовых военных изделий в другие страны, находящиеся в состоянии войны, не была бы помехой. И мы могли бы параллельно с американским производством наладить сборку этих ракет у себя», — сказал он.

Фактически, заключает эксперт, это не полное производство ракет, а их сборка на территории Украины из поставленных компонентов, что дает стране дополнительные возможности в сфере противовоздушной обороны.

Согласно оценкам специалистов даже такой ограниченный сценарий способен повысить оборонные возможности страны и уменьшить зависимость от поставок готовых ракет из-за рубежа, особенно в условиях активной войны.

Напомним, 26 февраля утром ракеты Х-22 не долетели до Украины. По словам украинского эксперта Нарожного, ракеты Х-22 — противокорабельные. Эти воздушные цели, подчеркнул он, «достаточно старые ракеты воздушного пуска».

Тем временем партнеры заблокировали производство Patriot для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали.