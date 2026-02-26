ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
201
Время на прочтение
2 мин

Сможет ли Украина производить ракеты Patriot — авиаэксперт ответил

Полноценное производство ракет Patriot в Украине на данный момент нереально из-за технологической сложности и обстрелов предприятий. Возможна только сборка из комплектующих партнеров.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сможет ли Украина производить ракеты Patriot — авиаэксперт ответил

Ракеты для Patriot в Украине. / © Getty Images

Украина теоретически могла бы принять участие в изготовлении ракет для систем ПВО Patriot, однако речь не идет о полном цикле производства. Более реалистичным сценарием является агрегатная сборка из иностранных комплектующих.

Об этом в эфире Radio NV заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Украина могла бы получать компоненты от партнеров, в том числе из США, и осуществлять агрегатную сборку на собственных мощностях, пояснил Романенко.

«Это максимум из того, что мы можем. Поэтому иметь лицензию было бы неплохо, если бы компоненты к этим ракетам поставляла бы, в частности, Япония. Тогда японская конституция, которая запрещает поставки готовых военных изделий в другие страны, находящиеся в состоянии войны, не была бы помехой. И мы могли бы параллельно с американским производством наладить сборку этих ракет у себя», — сказал он.

Фактически, заключает эксперт, это не полное производство ракет, а их сборка на территории Украины из поставленных компонентов, что дает стране дополнительные возможности в сфере противовоздушной обороны.

Согласно оценкам специалистов даже такой ограниченный сценарий способен повысить оборонные возможности страны и уменьшить зависимость от поставок готовых ракет из-за рубежа, особенно в условиях активной войны.

Напомним, 26 февраля утром ракеты Х-22 не долетели до Украины. По словам украинского эксперта Нарожного, ракеты Х-22 — противокорабельные. Эти воздушные цели, подчеркнул он, «достаточно старые ракеты воздушного пуска».

Тем временем партнеры заблокировали производство Patriot для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали.

Дата публикации
Количество просмотров
201
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie