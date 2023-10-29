Сможет ли Запад одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль: прогнозы аналитиков

Израильский конфликт повысит спрос на производство оружия, уже поднятый Украиной.
Из-за событий на Ближнем Востоке Запад обеспокоен тем, что могут возникнуть проблемы с нехваткой артиллерийских снарядов и другого вооружения для Украины.
Об этом говорится в материале WSJ.
"Конечно, существуют опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы из-за ограниченных производственных мощностей. В Европе и США возникнет еще большая потребность в этих ограниченных производственных мощностях", — заявил генеральный директор шведского управления оборонной техники Йоран Мортенссон.
В то же время генсек Нато Йенс Столтенберг отметил, что оборонная промышленность стран-членов НАТО не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на подобные кризисы.
"Нам нужно больше этого, чтобы гарантировать, что у нас будет продукция, когда она нам понадобится", – сказал он.
Вооружение дорожает
"Если 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО стоили около 2100 долларов за штуку до вторжения России в Украину, сейчас цена этих снарядов выросла в четыре раза, примерно до 8400 долларов", — пишет издание.
Западные политики призывают оборонные компании расширить мощности и ускорить производство. В ответ представители компаний предупреждают, что им нужны гарантии того, что спрос не упадет после прекращения боевых действий, что приведет к сокращению инвестиций компаний, как это бывало в прошлом.
"В обоих конфликтах используются разные вооружения, однако ситуация может измениться, если военные действия распространятся на территорию Израиля", — отметили там.
Например, General Dynamics, крупнейший производитель артиллерийских снарядов в США, заявила, что ожидает, что израильский конфликт повысит спрос, уже поднятый Украиной.
Отметим, что эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. К ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.
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