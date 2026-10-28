Сначала июль, потом сентябрь, теперь выборы в США: Италия снова откладывает помощь Украине

Флаг Италии / © pixabay.com

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Италия еще не определила дату отправления 13-го пакета военной помощи Украине, хотя он уже подготовлен.

Об этом сообщают итальянское издание La Repubblica.

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По информации журналистов, новый пакет помощи уже готов, однако решение по его отправке до сих пор не было принято. Из-за неоднократных переносов сроки передачи военной поддержки остаются неопределенными.

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Как отмечают медиа, в последний раз Италия отправляла военную помощь Украине около десяти месяцев назад. Сначала новый пакет ожидали в июле, впоследствии его передачу перенесли на сентябрь. Теперь внимание приковано к промежуточным выборам в США, которые пройдут 3 ноября.

По данным изданий, результаты американского голосования могут стать для итальянского правительства новым политическим ориентиром и повлиять на дальнейшие решения о помощи Украине.

В то же время нет четкого понимания, какой именно результат выборов мог бы способствовать разблокированию пакета. Также нет подтверждения, что военную помощь отправят сразу после голосования.

Следовательно, несмотря на готовность 13-го пакета, его передача Украине остается отложенной, а конкретные сроки до сих пор не определены.

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Ранее сообщалось, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о намерении добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мэлони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями.

Мы ранее информировали, что премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка Украины является не альтернативой мирному урегулированию, а единственным фактором, который делает его достижение возможным.

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