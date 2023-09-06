Снаряды для Украины: в ЕС подписали первые контракты о совместных закупках

Члены Евросоюза будут закупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц.
Европейское оборонное агентство подписало 5 сентября первые контракты на совместную закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что 5 сентября в Брюсселе было подписано восемь оборонных контрактов. Теперь страны-члены ЕС и Норвегия смогут закупать боеприпасы через оборонное агентство, которое будет работать в качестве закупочного агентства.
Так, члены Евросоюза будут закупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц. Речь идет о французской гаубице Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.
Кроме того, вскоре ожидается заключение других рамочных контрактов для других артиллерийских систем.
Напомним, в марте 2023 года стало известно, что Евросоюз передаст Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Страны-члены ЕС согласовали план совместной закупки этих боеприпасов на 2 млрд евро.
Читайте также: