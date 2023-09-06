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Снаряды для Украины: в ЕС подписали первые контракты о совместных закупках

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Снаряды для Украины: в ЕС подписали первые контракты о совместных закупках

Европейское оборонное агентство подписало контракты на закупку арснарядов для Украины/Фото: EDA

Члены Евросоюза будут закупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц.

Европейское оборонное агентство подписало 5 сентября первые контракты на совместную закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что 5 сентября в Брюсселе было подписано восемь оборонных контрактов. Теперь страны-члены ЕС и Норвегия смогут закупать боеприпасы через оборонное агентство, которое будет работать в качестве закупочного агентства.

Так, члены Евросоюза будут закупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц. Речь идет о французской гаубице Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Кроме того, вскоре ожидается заключение других рамочных контрактов для других артиллерийских систем.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что Евросоюз передаст Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Страны-члены ЕС согласовали план совместной закупки этих боеприпасов на 2 млрд евро.

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Дата публикации
Просмотры
196
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