Снаряды с обедненным ураном: что это такое, характеристики, дальность поражения

Эти снаряды могут пробить броню любого танка, однако не имеют никакого отношения к ядерному оружию.

В Белом доме вскоре впервые объявят о передаче в Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Ранее такие снаряды для украинской армии уже передала Великобритания, а именно для танков Challenger.

Что известно о снарядах с обедненным ураном и как они работают – читайте на ТСН.ua.

Снаряды с обедненным ураном – что это

Прежде всего, следует понимать, что такое обедненный уран. Это металл, а именно остатки, образующиеся при производстве ядерного топлива. Радиоактивность обедненного урана может достигать около 60% обычного, природного урана.

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Обеденный уран особенный тем, что обладает высокой плотностью и жесткостью – она на 70% превышает плотность свинца. Поэтому обедненный уран применяют для изготовления боеприпасов и брони военной техники. В частности, броня с обедненным ураном установлена на танках Abrams американского производства. А снаряды с обедненным ураном пробивают стальную броню гораздо лучше обычных.

Заметим, что боеприпасы с обедненным ураном не имеют никакого отношения к ядерному вооружению или так называемым грязным бомбам. Противоположное любит утверждать российская пропаганда. Обеденный уран расположен только в сердечнике бронебойного снаряда и не имеет высокой радиоактивности.

Снаряд с обедненным ураном / Фото: defence24.pl

Как работают снаряды с обедненным ураном

Принцип действия снаряда с обедненным ураном состоит в том, что он не взрывается, а прошивает броню танка, в результате чего в пораженной машине загорается боекомплект и горючее.

Так, при попадании в цель наружная оболочка боеприпаса разрушается, высвобождая похожий на стрелу сердечник, легко проникающий в броню. Во время этого процесса обедненный уран сжимается, нагревается, начинает гореть, в результате чего возникает взрыв и пробивается любая броня не зависимо от уровня защиты. Американские аналитики сравнивают попадание такого снаряда с ударом грузового поезда.

Разрезной макет снаряда M829A2/Фото: US Army

Цель боеприпасов с обедненным ураном – причинять существенные разрушения при попадании в цель. Кроме поражения любой бронетехники эти снаряды могут пробивать фортификационные сооружения, укрепленные объекты и даже бункеры.

Характеристики и дальность поражения

Армия США на сегодняшний день использует для танков Abrams стандартные бронебойные подкалиберные снаряды M829 с пенетратором с обедненным ураном. Американские войска используют современные версии этих снарядов – M829A3 и M829A4.

Подкалиберный снаряд M829A был создан в начале 2000-х годов;

общая длина сердечника снаряда – 800 мм, (10 см – это передняя часть из стали, а 70 см – стержень из обедненного урана);

диаметр сердечника – 25 мм, а масса – до 10 кг;

при начальной скорости 1550 м/с снаряд способен пробить не менее 700 мм танковой брони на расстоянии 2 км.

Бронебойный подкалиберный танковый снаряд M829A4/Фото: Минобороны США

На сегодняшний день в серийном производстве находится новейшая версия M829A4. Снаряд был усовершенствован и может пробивать еще более толстую танковую броню.

Как снаряды с обедненным ураном повлияют на фронт

По оценкам экспертов, США могут передать Украине бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС). Как пояснил военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 каналу", БОПС – это оперенная проволока из обедненного урана или с наконечниками из обедненного урана. Плотность обедненного урана в 2,5 раза больше, чем у стали. Так что такой снаряд легко может пробить любую броню. После запуска снаряда кинетическая энергия переходит в тепловую, нагревая проволоку, из-за чего возникает возгорание.

"Эти БОПСы передадут, вероятно, с ABRAMS – танками, которые могут вступать в успешный бой с танками противника. Один БОПС – это один уничтоженный танк. Россияне очень боятся таких снарядов, потому что у них нет взрыва как такового. Он проламывает броню вместе с динамической защитой", – объяснил Свитан.

По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко в интервью Obozrevatel, снаряды с обедненным ураном могут легко пробивать броню, и "на сегодняшний день у россиян нет танков, защита которых была бы эффективной от такого вида оружия".

Урановый снаряд в разрезе/Фото: sturgeonshouse.ipbhost.com

Вреден ли обедненный уран для здоровья

Потенциально снаряды с обедненным ураном могут отрицательно сказаться на здоровье из-за загрязнения организма этим металлом и из-за его радиоактивности. Однако на сегодняшний день нет однозначного ответа, насколько большая такая опасность. Ведь очень трудно установить причинно-следственную связь между воздействием радиоактивного излучения и раком. Считается, что риск заболеть онкологией незначителен, однако эти снаряды рекомендуется по возможности не применять в густонаселенных районах.

Радиоактивное излучение от снарядов с обедненным ураном не проникает через кожу или одежду. Вредна только радиоактивная пыль, которую можно вдохнуть или употребить с пищей или водой. Обеденный уран может поражать почки и печень. Через 20-30 лет после контакта с радиоактивным веществом может возникнуть рак крови или другие виды онкологического заболевания.

В 2010 году комитет Европарламента по вопросам здравоохранения назвал влияние излучения от снарядов с обедненным ураном "очень малым" по сравнению с природным излучением. Комитет рекомендовал в регионах, где продолжаются боевые действия, не допускать население к пораженной таким оружием технике и утилизировать ее должным образом.

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