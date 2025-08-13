Снятие эмбарго на поставку оружия Украине: эксперт Defense Express оценил решение Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / © azertag.az

Решение Азербайджана снять эмбарго на продажу оружия для Украины нельзя назвать «спасательной палочкой», если страна не станет передавать свои запасы советского и российского производства.

Об этом в эфире Эспрессо заявил главный редактор Defense Express, военный эксперт Олег Катков.

«Что касается снятия Азербайджаном эмбарго на продажу оружия и того, что было бы интересно закупать Украине, то действительно мало что», — отметил он.

По словам эксперта, Азербайджан имеет значительные запасы вооружения и производит перевооружение армии, заменяя советские и российские образцы.

«Есть определенные аспекты. Первый аспект — Азербайджан сегодня не в том состоянии, чтобы активно распродавать свои запасы. На мой взгляд, для него средства не критически важны», — пояснил Катков.

Он также добавил, что второй аспект касается производства нового вооружения.

«Азербайджан плодотворно сотрудничает с Израилем в сфере, например беспилотников. Однако Израиль запрещает реэкспорт своего вооружения, поэтому речь не идет о том, что подобные виды будут передаваться», — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, по его словам, Азербайджан активно использует турецкое вооружение. Турция и так поставляет Украине широкий спектр оружия — от снарядов и бронетехники до дальнобойных систем и беспилотников Bayraktar TB2.

«Поэтому сказать, что решение Азербайджана для нас является какой-то спасительной палочкой, сложно. За исключением случая, если Азербайджан начнет передавать свои запасы вооружения советского и российского производства», — подытожил Катков.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о передаче Украине в рамках гуманитарной поддержки электротехнического оборудования на сумму 2 млн. долларов.

Мы ранее информировали, что Азербайджан может подумать об отмене запрета на поставку вооружения Украине.