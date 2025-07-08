Согласился ли Трамп передать Украине Patriot: что известно о новом решении США

Patriot. / © соцмережі

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Президент США Дональд Трамп согласился возобновить поставки оборонного оружия Украине после нескольких дней консультаций с советниками, союзниками и другими лидерами.

По данным Axios, ключевым элементом в этих переговорах стали зенитные системы Patriot — вопрос, который остается открытым.

В понедельник Трамп на фоне встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США все-таки отправят дополнительное оборонное оружие Украине. Позже Пентагон подтвердил: соответствующее решение принято по указанию президента.

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Ранее администрация Трампа временно приостановила поставки некоторых видов вооружения, включая перехватчиков Patriot. Публично это объясняли необходимостью "проверить имеющиеся запасы" в армии США, хотя поставки для Израиля параллельно не останавливались.

Как говорят источники Axios, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который обе стороны назвали "лучшим с начала президентства Трампа", американский лидер пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot — меньше, чем предполагалось ранее. По словам источников, Трамп также пообещал искать альтернативные источники поставок.

По данным Axios, канцлер Германии Фридрих Мерц недавно обратился к Трампу с просьбой разблокировать передачу Patriot. Трамп предложил, чтобы Германия отправила одну из своих батарей, а США и другие союзники поделили расходы на ее закупку. Соглашение пока не достигнуто, но переговоры продолжаются.

В Вашингтоне признают, что производство Patriot не успевает по темпам использования. По словам одного из советников Трампа, "это не покупки у Walmart - невозможно просто взять ракеты с полки". Под вниманием находятся батареи в Германии и Греции, которые США рассматривают как потенциальный источник помощи.

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Окружение Трампа сообщает, что он до сих пор не воспринимает войну в Украине как свою. "Это не моя война", - якобы сказал он, предупредив, что участие в поставке оружия может изменить это.

Ранее о вероятности возобновления поставок Patriot Украине говорили источники Reuters.