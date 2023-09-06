"Сомнений почти нет": западные СМИ сообщили о подбитии британского танка Challenger 2 (видео)

Враг, вероятно, подбил один из переданных вооруженным силам британский боевой танк Challenger 2.

Об этом сообщает BBC.

Журналисты утверждают, что сомнений в том, что это танк Challenger, почти нет. На видео можно увидеть характерные запасные баки для горючего, один из которых отвалился, вероятно, в момент поражения танка.

Завершили украинский challenger 2 от Robotyne, most likely от 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Также видна бронированная коробка тепловизора сверху пушки, которую устанавливают на этих танках.

Источник в одном из западных оборонных ведомств подтвердил BBC, что на кадрах видеозаписи именно танк Challenger 2.

Судьба экипажа танка

Источник BBC в одном из западных оборонных ведомств сообщил, что экипаж из четырех человек выжил.

Challenger 2 находится на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая приняла участие в наступлении в Запорожской области в конце лета.

До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою из-за огня врага.

Качества боевой машины

Challenger 2 использовали во время боевых действий в Югославии и Ираке, в то же время статистически боевые машины довольно редко участвовали в боях.

Напомним, основным оружием Challenger 2 является нарезная пушка калибра 120 мм, дополнительное оружие – цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм и пулемет калибра 7,62 мм.

Одним из его главных преимуществ танка является многослойная броня типа Chobham, в которой используются керамические пластины.

Такая броня эффективна как против кумулятивных боеприпасов (кумулятивные снаряды, противотанковые ракеты или выстрелы из гранатометов, пробивающих броню очень узкой струей, формирующих продукты взрыва и расплавленный металл), так и против подкалиберных снарядов.

Лучше всего танк защищен в лобовой проекции, в то время как борта и корма защищены хуже.

Первые британские танки Challenger 2 прибыли в Украину в марте 2023 года.

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