"Сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт": стало известно о новых некачественных минах – калибра 82 мм

По словам журналистки, военные представители Минобороны не проконтролировали производство и поставили подписи, когда некачественные мины ехали на фронт.

Кроме некачественных мин калибра 120 мм стало известно, что в украинской армии также есть проблема с бракованными боеприпасами калибра 82 мм. Им изымут с фронта, и ВСУ окажутся без сотен тысяч снарядов.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко, опубликовавшая часть распоряжения об изъятии мин с фронта.

"Некачественные мины. Несемся дальше. Это распоряжение об изьятии мин с фронта. Но не 120-ками единственными. Та же проблема с минами калибра 82 мм!!! Такой же брак. Тот же производитель. Это сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", – говорится в заявлении журналистки.

Распоряжение об изьятии мин с фронта / Фото: Юлия Кириенко

Она обратила внимание на то, что минометы – основное оружие украинских батальонов. Минометчики и операторы дронов первыми работают, когда вражеская пехота отправляется на штурм позиций украинских войск.

"Так что же выходит, мы снова погружаемся в снарядный голод?" – спрашивает Кириенко.

Она напомнила, что еще летом писала о дефиците мин, и что бригадам дают максимум по 10 единиц в неделю.

"Тогда услышали. Попытались решить и изготовить свое. Но как? Убахали украинских денег в то, что теперь непригодно к использованию. И теперь пытаются обвинить ВСУ в неправильном хранении", – заявила корреспондентка.

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"Сколько выстрелов за все время, пока бракованные мины были на фронте, не осуществили минометчики! Сколько жизней не прикрыли? Сколько солдат погибли из-за этого? Сколько денег теперь государство должно выплатить их родственникам. (15 млн за каждого). Сколько денег потрачено на некачественные мины и кто теперь их вернет в бюджет?" – говорится в заявлении Кириенко.

По ее словам, военные представители Минобороны Украины не проконтролировали производство и поставили подписи, когда некачественные мины ехали на фронт.

"Но кто дожал, чтобы именно у этих производителей заказывать такие боеприпасы? Здесь хочется услышать комментарии Минстратегпрома и того, кто был летом в должности. Потому что проблема не только в МО", — резюмировала журналистка.

Напомним, накануне в Украине возник скандал вокруг мин калибра 120 мм. Военные жалуются, что каждая десятая мина на фронте – бракованная. Боеприпасы не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны расследует причины внештатного срабатывания мин, а ГБР открыло уголовное производство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ получают бракованные мины – кто будет за это отвечать

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