Современное вооружение от Италии: Умеров сообщил подробности о пакете военной помощи для Украины

Очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об этом 16 января.

"Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", — отметил Умеров после визита министра обороны Италии Гвидо Крозетто в Киев.

По его словам, Украина и Италия договорились об усилении оборонного сотрудничества.

"Мы также обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности. Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса", — сообщил Рустем Умеров.

Также стало известно, что глава ГУР Кирилл Буданов поделился с итальянскими коллегами актуальной информацией о ситуации на поле боя и намерениях противника, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наметил приоритетные потребности армии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто находился в столице Украины 16 января. В Киеве он провел ряд институциональных заседаний

Напомним, в декабре 2024 стало известно, что Италия предоставит Украине 13 млн евро для восстановления энергетики.

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