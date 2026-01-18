Специалисты изучили обломки "Орешника", который ударил по Львовской области — результаты исследования (фото)

Эксперты не нашли технологического прорыва в ракете Орешник

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник», также известная как «Кедр», которую Россия применила при ударе по Львовской области 9 января, не оснащена системой наведения боевых блоков.

Об этом свидетельствуют результаты исследования обломков ракеты, о которых сообщает российский профильный ресурс, пишет militarnyi.

Согласно обнародованным данным, в новой модификации ракеты отсутствует механизм индивидуального разведения боевых блоков. Речь идет о ключевом элементе головной части баллистических ракет, после отделения от маршевой степени обеспечивает точное распределение нескольких боеголовок по заданным траекториям. В случае с «Орешником» такая система не применяется.

В то же время, в боевой степени, вероятно, использованы стандартные технические решения, характерные для разработок Московского института теплотехники. В частности, речь идет о герметическом приборном отсеке и газореактивной системе ориентации, которая используется при разведении боевых элементов.

Блок разведения боевой части обнаружен в остатках Орешника, Фото скрин видео CNN

Кассетная конструкция и возможные характеристики

По оценкам исследователей, боевые блоки ракеты неуправляемы и по конструкции близки к классическим, однако фактически выполняют функцию носителей кассетных элементов. В общей сложности ракета может иметь до шести боевых блоков, каждый из которых содержит по шесть суббоеприпасов. Таким образом, суммарное количество поражающих элементов может достигать 36 единиц.

Оценочная заброшенная масса «Орешника» колеблется от 1250 до 3000 кг — в зависимости от конфигурации и использованных маршевых степеней. Предварительные расчеты показывают, что при применении стандартных первой и второй ступеней межконтинентальной баллистической ракеты дальность полета может достигать примерно 4100 км. В этом случае масса одного боевого блока с кассетным наполнением может составлять до 400 кг.

Что известно по анализу обломков

Обломки ракеты «Орешник» («Кедр»), найденные на территории Львовской области, стали предметом детального изучения.

Ранее 11 января журналистам впервые продемонстрировали компоненты ракеты, которую Россия применила во время атаки на Днепр в ноябре 2024 года. Тогда удар не привел к гибели людей.

Украинские эксперты, исследовавшие обломки, отметили, что, несмотря на громкие заявления Кремля о «технологическом прорыве», никаких принципиально новых решений в конструкции ракеты обнаружено не было. В частности, среди найденных компонентов — гироскоп инерционной системы наведения, а также элементы электроники с советскими электровакуумными лампами.

По внешним признакам, вероятно, речь идет о крайтронах — сверхбыстродействующих электронных переключателях, или о высокочастотных резонаторах. Маркировка на некоторых деталях указывает, что они были изготовлены еще в 2018 году и могли назначаться для других программ.

Проблемы с эффективностью боевой части

Особое внимание аналитики уделяют работе боевой части. Хотя демонстрация блока разведения подтверждает наличие шести основных субэлементов, анализ видео удара по пригороду Львова в ночь на 9 января 2026 показывает, что до земли долетели лишь четыре группы впечатляющих элементов. Позже было зафиксировано падение еще двух отдельных частей, при этом расстояние между местами попадания было значительным.

Это может свидетельствовать о технических проблемах, вызванных сверхвысокой скоростью ракеты. Вероятно, она отрицательно влияет не только на точность в конвенционном кинетическом варианте без взрывчатого вещества, но и на способность боевых элементов выдерживать повторный вход в атмосферу. По предварительным оценкам скорость на финальном участке траектории превышает 11 махов, что эквивалентно примерно 3740 м/с.

Сомнительное разрушительное действие

В июне 2025 года исследователь бронетехники Андрей Тарасенко обнародовал в своем Telegram-канале результаты китайского исследования, посвященного поразительному действию сверхскоростных кинетических боеприпасов, подобных боевым частям «Орешника».

Согласно этому исследованию, вольфрамовый стержень массой 140 кг, ударившийся о поверхность пустыни Гоби на скорости 4650 м/с, образовал кратер глубиной около 3 метров и диаметром 4 метра. Полученные результаты подвергают сомнению заявления России о чрезвычайно высокой разрушительной эффективности таких боеприпасов.

Происхождение ракеты

Известно, что российская баллистическая ракета средней дальности создана на базе проекта РС-26 «Рубеж». В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что настоящее название комплекса — «Кедр», а «Орешник» является лишь публичным наименованием, которое используется в информационном пространстве.