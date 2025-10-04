Спутниковый интернет на дронах России: что известно о новой угрозе

Дроны / © tsn.ua

Реклама

Россия заявила о запуске дрона со спутниковым Интернетом.

Эксперт Сергей Флеш Бескрестнов объяснил, как работает система и почему она имеет существенные ограничения.

По данным российских СМИ, дрон передавал информацию через принадлежащий «Газпрому» спутник Ямал-601. Его в 2019 году запустила европейская компания Thales Alenia Space. Спутник находится на геостационарной орбите на высоте 36 тысяч километров и покрывает Землю 32 лучами.

Реклама

По словам эксперта, он частично охватывает территорию Украины.

Чем система отличается от Starlink

Базовый терминал — это спутниковая тарелка диаметром от 60 см. Для обеспечения связи в движении россияне применяют два варианта антенн:

плоская фазированная решетка, как у Starlink;

маленькая вращающаяся «тарелка» внутри шара для защиты от ветра.

Однако такая система имеет критический недостаток: из-за использования только одного спутника любое препятствие между антенной и спутником обрывает связь.

Специалист подчеркнул, что задержка сигнала слишком велика для управления беспилотником. Поэтому система пригодна только для передачи видео, а не для управления дронов в реальном времени.

Реклама

Дрон со спутниковым интернетом

Потенциальная угроза для Украины

Флэш отметил, что наибольшую угрозу такая технология может представлять на ударных морских катерах, где система способна передавать данные даже в движении. В то же время эффективность в условиях качания судна остается под вопросом.

Бескрестнов подчеркнул, что хотя технология выглядит перспективной, она не прорыв и имеет значительные технические ограничения. Для Украины она может быть опасна прежде всего в морском пространстве, но на дронах ее применение малоэффективно.

Напомним, Россия, вероятно, возобновила поставки оружия из Северной Кореи после двухмесячного перерыва. Находящееся под санкциями российское грузовое судно Lady R на этой неделе снова зафиксировали в северокорейском порту Расон. Аналитики отмечают, что судно уже доставило контейнеры из российского восточного порта и готовится загрузить новые, которые накапливались с середины сентября.

Содержание груза неизвестно, однако не исключают, что речь идет об оружии. Также существует возможность использования трансграничного железнодорожного маршрута. Длительное хранение контейнеров на причале может свидетельствовать об их пустоте или маскировке других поставок.