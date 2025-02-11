США будут подталкивать ЕС покупать больше оружия для Украины – Reuters

Американские чиновники обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует побуждать европейских союзников покупать больше американского оружия для Украины в преддверии потенциальных мирных переговоров с Россией. Это может улучшить позицию Украины на переговорах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух людей, осведомленных в этом вопросе.

Если такой план будет официально оформлен, он даст определенную уверенность волновавшимся украинским лидерам, что Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране.

Издание отметило, что европейские страны раньше закупали оружие из США для Украины еще при администрации президента Джо Байдена.

По данным источников, американские чиновники, включая спецпосланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Это одна из нескольких идей, которые американская администрация обсуждает по поводу потенциального продолжения поставок оружия в Киев, не тратя значительных капиталов США.

Келлог в комментарии изданию отказался подтвердить план, но сказал: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Есть много вариантов. Сейчас все в игре", — сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные Байденом, все еще поступают в Украину.

"Не обязательно, чтобы в следующие 24 часа было что-то другое", – добавил чиновник.

Накануне официальные лица США заявили, что администрация Трампа хочет вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на войну в Украине, и что Европа должна сделать больше для помощи.

"Я считаю, что основной принцип здесь состоит в том, что европейцы должны владеть этим конфликтом в будущем", – сказал 9 февраля советник США по национальной безопасности Майк Уолц.

Непонятно, планируют ли США просить европейские страны покупать американское оружие через коммерческие контракты или непосредственно из американских запасов.

Заключение некоторых коммерческих контрактов может занять годы.

Администрация Трампа неделями обсуждала, продолжать ли вооружать Украину и как. В ходе своей президентской кампании республиканец пообещал прекратить любую помощь Украине. Но некоторые его советники за кулисами утверждали, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев в военном плане, особенно если мирные переговоры отложатся до конца этого года.

Администрация Трампа, вероятно, столкнется со значительным отказом со стороны некоторых республиканцев, если будет просить у Конгресса дополнительное финансирование.

Представители администрации рассматривают соглашение с Европой о покупке оружия в качестве потенциального обходного пути, который позволит Вашингтону поддерживать Киев, не тратя деньги американских налогоплательщиков. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа заплатит за оружие США для Украины.

Перспективы мирных переговоров

Вашингтон и Москва предложили противоречивые нарративы по поводу перспектив мирных переговоров, подогревая спекуляции относительно того, насколько администрация Трампа сможет убедить Украину и Россию сесть за стол переговоров в ближайшие месяцы.

Накануне Трамп заявил, что общался с президентом России Владимиром Путиным и считает, что США добиваются прогресса в переговорах по прекращению войны между РФ и Украиной.

После комментариев Трампа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что отношения с Вашингтоном "балансируют на грани разрыва". Он также сказал, что Украине следует отказаться от своей заявки на членство в НАТО и выйти из регионов, оккупированных российскими войсками.

Два источника в американском правительстве заявили, что у Белого дома, вероятно, есть еще несколько месяцев до официального оформления мирного плана, и ему нужно рассмотреть несколько других вопросов, прежде чем начать переговоры.

Несколько официальных лиц США посещают Европу на этой неделе, чтобы помочь подготовить основу для мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Келлог намерен обсудить с европейскими лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности увеличение помощи Киеву.

"Я бы не сказал, что мы находимся в начале [процесса мирного планирования], потому что мы обдумывали это", – сказал спецпосланник президента США.

Он добавил, что американские чиновники на этой неделе встретятся со своими европейскими коллегами, чтобы "донести наши ожидания союзникам".

"Что важнее, мы хотим услышать от них", – сказал Келлог.

Представители США также надеются оформить соглашение с Украиной о полезных ископаемых, которое позволит Америке получить доступ к богатым запасам страны в обмен на продолжение помощи. Детали такого соглашения не обнародованы.

Разработка запасов Украины, вероятно, займет годы, и США не сразу получат прибыль от продаж. Но администрация Трампа рассматривает соглашение как критический компонент своей политики в отношении Украины.

К слову, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон представит проект закона о ленд-лизе, который позволит Трампу отправить победное оружие Украине.