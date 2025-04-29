Системы ПВО Patriot / © Украинский милитарный портал

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Соединенные Штаты призвали Грецию передать Украине свои системы ПВО Patriot, ранее развернутые в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание Kathimerini, со ссылкой на собственные источники.

«Соединенные Штаты снова давят на Грецию, чтобы она передала Украине свои системы ПВО Patriot, ранее развернутые в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Вашингтон призывает Грецию предоставить военно-морской фрегат для участия в операциях против сил хуситов в Красном море.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у свободного мира есть 10 систем Patriot, сейчас нужны политические решения, чтобы они работали ради мира.

Мы ранее информировали, что Украина работает над разработкой собственного комплекса ПВО Patriot.