США договариваются со странами Ближнего Востока о переброске систем NASAMS в Украину — Politico

Пока неизвестно, с какими именно странами Ближнего Востока ведутся переговоры

Соединенные Штаты договариваются со странами Ближнего Востока о переброске систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину.

Об этом заявил директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, сообщает издание Politico.

Он отметил, что в странах Ближнего востока размещены NASAMS, поэтому США и их союзники по НАТО ведут переговоры с несколькими странами, чтобы они позволили перебросить эти системы в Украину для защиты от российского ракетного террора.

"Ряд наших союзников по НАТО, а также сами США сейчас ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке, которые используют NASAMS, стремясь добиться их отправки в Украину", — цитирует его издание Politico.

Грег Хейс отказался называть страны, с которыми ведут переговоры, однако у журналистов издания есть информация, что системы NASAMS развернуты в Катаре и Омане.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине ЗРК Patriot.

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