США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $275 млн — Associated Press

Новый пакет помощи будет направлен на ссылку имеющихся вооружений

Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, направленный на усиление поддержки украинских военных, которіе вітесняют российских агрессоров с территории страны.

Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на собственные информированные источники.

Официально о выделении нового пакета военной помощи будет объявлено 28 октября. Источники издания указывают на то, что в новом пакете нет "никакого серьезного нового оружия", а помощь будет направлена на ссылку уже имеющихся вооружений.

Всего за период полномасштабного российского вторжения США уже предоставили Украине военную помощь на $18 млрд.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что системы ПВО NASAMS передадут Украине в начале ноября. Также Остин напомнил, что Испания передаст ВСУ пусковые установки системы ПВО Hawk.

Также мы ранее информировали, что Великобритания заявила о передаче Украине зенитных ракет AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.